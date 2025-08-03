نزف الجنوب مستمر: الخدمات الصحية والتربوية اولا

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كتب جاسم عجاقة في" الديار": مع تفاقم مشكلة الهجرة في الجنوب، من الضروري أن تعتمد الحكومة نهجًا شاملًا ومتوازنًا يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتعامل مع التحديات.يجب وضع خطة تنموية وطنية للجنوب تتضمّن ورؤية واضحة لأولويات التنمية المستدامة فيه، وأن تكون مصحوبة بميزانيات واقعية تتمشى والتنفيذ. أيضًا يجب الضغط على المؤسسات الدولية لتقديم المساعدة المالية والتقنية لدعم عملية إعادة الإعمار والتنمية في الجنوب، مع ضمان الشفافية في استخدام هذه المساعدات. ويبقى الأهم أنه يجب تحييد الجنوب عن الصراعات الإقليمية والتركيز على بناء مستقبل مستقر وغني لسكانه.أيضًا المطلوب من الحكومة إطلاق مبادرات لدعم القطاع الزراعي وذلك من خلال توفير قروض مُيسّرة للمزارعين، ودفع تعويضات لهم في حالة تدمير مزارعهم جراء الاعتداءات ، وتقديم الدعم الفني لهم بهدف تحديث الوسائل الزراعية وتسويق الإنتاج الزراعي.ويجب العمل على جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية من خلال سياسات ضريبية مؤاتية وتأمين بنية تحتية ملائمة (طرقات وكهرباء ومياه وإنترنت) للمشاريع خاصة في مجال الصناعات الغذائية الزراعية والسياحة البيئية والحرف اليدوية. كما يجب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطّة الحجم من خلال تقديم الدعم للشباب الراغب في المساهمة في الإنتاج.وتُعدّ الخدمات الأساسية الشرط الأول للصمود في الأرض، من هذا المنطلق يجب على الحكومة زيادة الخدمات الصحيّة والتربوية وتحسين نوعيتها. على الصعيد ، من الضروري تمكين الشباب الجنوبي من تطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل، وهو ما يُعزز فرص حصولهم على وظائف جيدة، ويُقلل من الرغبة في الهجرة. كل هذا بالتزامن مع إعادة توطين الجنوبيين في مساكن مؤقّتة في الجنوب لحين إعادة الإعمار.إنقاذ الجنوب اللبناني من شبح الهجرة، يتطلّب إرادة سياسية حقيقية ورغبة راسخة، لأن غض النظر عن هذا الأمر يُعتبر جريمة ضد الوطن أكثر منه جريمة ضد الجنوبيين. الجنوب ليس مجرد خط دفاع أخير أو ساحة معركة، بل هو جزء أصيل من النسيج الوطني اللبناني، وبالتالي يستحق الرعاية والاهتمام لتأمين ازدهاره.