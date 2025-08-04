هذا هو الموقف المتوقع من "الحزب"

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في جلسة الحكومة المرتقبة غدا الثلاثاء، يتوقع أن يكون موقف وزراء " " واضحًا وحاسمًا، مستندًا إلى الثوابت التي يتمسك بها منذ اشهر.فالحزب، بحسب مصادر مطلعة، لن يقبل بأي نقاش حول تسليم السلاح، معتبرًا أن هذا الأمر غير مطروح على الطاولة في الظروف الراهنة.وفي المقابل، لا يمانع في البحث ضمن إطار استراتيجية دفاعية شاملة، شرط أن يأتي ذلك بعد وقف العدوان بشكل كامل.هذا الموقف يعكس تمسكه بخطوطه الحمراء، ويؤكد أنه لن يقدم تنازلات إضافية تتجاوز ما سبق أن طرحه في جولات الحوار السابقة مع رئيس الجمهورية.