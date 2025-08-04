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لبنان

هذا هو الموقف المتوقع من "الحزب"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
04-08-2025 | 01:15
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في جلسة الحكومة المرتقبة غدا الثلاثاء، يتوقع أن يكون موقف وزراء "حزب الله" واضحًا وحاسمًا، مستندًا إلى الثوابت التي يتمسك بها منذ اشهر.
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فالحزب، بحسب مصادر مطلعة، لن يقبل بأي نقاش حول تسليم السلاح، معتبرًا أن هذا الأمر غير مطروح على الطاولة في الظروف الراهنة.
وفي المقابل، لا يمانع في البحث ضمن إطار استراتيجية دفاعية شاملة، شرط أن يأتي ذلك بعد وقف العدوان بشكل كامل. 
هذا الموقف يعكس تمسكه بخطوطه الحمراء، ويؤكد أنه لن يقدم تنازلات إضافية تتجاوز ما سبق أن طرحه في جولات الحوار السابقة مع رئيس الجمهورية.
 
المصدر: لبنان 24
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