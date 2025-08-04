وزير مقرّب من مصدر القرار: سنطبق حصرية السلاح

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قال أحد الوزراء المقربين من مصدر القرار إنه "لا وجود لبوادر حرب، ليس من باب الثقة بأن العدو سيلتزم بوقف إطلاق النار، ولكننا ندرك من جهتنا، بأننا سوف نطبق حصرية السلاح بقرار من الحكومة التي ستعمد بالتعاون مع الشركاء الى ضبط الحدود وخاصةً الشرقية منها من أجل بسط السيادة، وعندما تتحقق هيبة الدولة ، فهذا يُبعد أي خطر وخاصةً نشوب حرب على ".الوزير ختم بالقول: قرارنا في يدنا وهناك إصرار على الإستقرار والتقدم والنمو .