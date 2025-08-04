هل التصعيد الاسرائيلي حتمي؟

Advertisement

قد يكون التصعيد المحتمل تجاه مرتبطا بجملة عوامل، أبرزها تجنب جر " " إلى رد مباشر قد يخلط الأوراق.فتل أبيب، بحسب مراقبين، تسعى إلى تثبيت صورة "النصر الكامل" أمام مستوطنيها بعد جولات المواجهة الأخيرة، وهي صورة يمكن أن تتزعزع إذا استؤنف القصف على ، حتى لو كان محدودًا أو متقطعًا.هذا الحرص الإسرائيلي على تجنب عودة مشهد الصواريخ في يعكس إدراكًا لحساسية ، ولإمكانية تآكل المكاسب التي تحاول الحكومة الترويج لها، في ظل استمرار حالة التوتر القائمة مع لبنان.