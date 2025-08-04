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لبنان

الجميّل في ذكرى انفجار المرفأ: العدالة حق والسيادة لا تتجزأ

Lebanon 24
04-08-2025 | 01:24
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زار عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميّل، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، بلدة قرطبا، يرافقه رئيس إقليم جبيل الكتائبي حليم الحاج، حيث ألتقى عائلات شهداء فوج إطفاء بيروت شربل كرم ،شربل الحتي، ونجيب الحتي في منزل والد الشهيد شربل، جورج الحتي في حضور رئيس النادي الثقافي الإجتماعي الرياضي قرطبا جورج كرم  ومخاتير البلدة.
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وأعرب الجميّل خلال اللقاء "الذي  طغت عليه أجواء الحزن والغضب والمطالبة المستمرة بالحقيقة"، عن تضامنه الكامل مع أهالي الشهداء، مشددا على أن "لبنان يمر بمرحلة مصيرية ومخاض وطني عسير لكننا لا نزال نؤمن بأن هذا البلد قادر على النهوض وإستعادة قراره السيادي في السلم والحرب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية".

ودعا الجميّل إلى تحقيق العدالة في جريمة العصر وكشف الحقيقة الكاملة حول ما جرى في الرابع من آب في العام 2020 ومحاسبة كل من تسبب او تواطأ أو أهمل من دون إستثناء، مؤكدا أن العدالة ليست إنتقاما بل حق للشهداء والضحايا وعائلاتهم وشرط أساسي لأي نهوض وطني.

طوني كرم

بدوره، شكر والد الشهيد شربل كرم طوني كرم  بإسم عائلات الشهداء للنائب الجميل مبادرته وزيارته،  مؤكدا أن "حضوره بيننا اليوم هو رسالة تضامن حقيقية من رجل يدرك تماما معنى الشهادة والوجع والخسارة،ويشاركنا الألم والكرامة في آن".

واختتم اللقاء بدقيقة صمت على أرواح الشهداء وسط أجواء من التأثر والإصرار على مواصلة النضال حتى تحقيق العدالة المنشودة. 
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