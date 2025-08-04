أبو زيد: أملنا كبير اليوم بصدور القرار الظني

نشر النائب السابق صورة لانفجار مرفأ ، كُتب عليها يبقى الأمل أقوى من الركام"، وأرفقها بتعليق على منصة "أكس" جاء فيه:

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"الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت تحمل مؤشرات بسقوط الحواجز السياسية والقانونية التي عرقلت التحقيق.

أملنا كبير اليوم بصدور القرار الظني لتتكشف الحقيقة وتتحقق العدالة للضحايا ولبيروت".