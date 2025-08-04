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لبنان

أبو زيد: أملنا كبير اليوم بصدور القرار الظني

Lebanon 24
04-08-2025 | 01:30
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نشر النائب السابق أمل أبو زيد صورة لانفجار مرفأ بيروت، كُتب عليها يبقى الأمل أقوى من الركام"، وأرفقها بتعليق على منصة "أكس" جاء فيه:
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"الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت تحمل مؤشرات بسقوط الحواجز السياسية والقانونية التي عرقلت التحقيق. 
أملنا كبير اليوم بصدور القرار الظني لتتكشف الحقيقة وتتحقق العدالة للضحايا ولبيروت".
 
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