بلاسخارت: لضرورة أن تعمل الحكومة كل ما يلزم لتسريع الإجراءات القضائية المرتبطة بالانفجار

صدر عن المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة جينين هينيس-بلاسخارت البيان التالي:

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مرّت خمس سنوات على انفجار مرفأ الذي دمّر الأرواح والأحياء، وكانت له أصداء في كل أنحاء العالم. اليوم، عبّرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في ، جينين هينيس-بلاسخارت عن تضامنها مع جميع المتضرّرين من هذا الانفجار، الذين لا يزال عدد كبيرٍ منهم يسعى بشجاعة لتحقيق العدالة.وبعد لقائها الأسبوع الماضي مع عائلات بعض الضحايا، شدّدت المنسّقة الخاصّة على أنّ التقدّم في المسار القضائي بات ضرورةً لا تحتمل مزيدٍ من التأجيل. وقالت: "بعد مرور خمس سنوات، لا تزال المأساة تتفاقم مع الغياب الفادح للعدالة. فالضحايا، والناجون، وعائلاتهم، يستحقون المحاسبة الكاملة. ويستحقونها الآن."وفيما رحّبت بالزخم الأخير في مسار التحقيق، وبالخطوات الإيجابية نحو تعزيز ، أكدت السيدة هينيس-بلاسخارت على ضرورة أن تعمل الحكومة كل ما يلزم لتسريع الإجراءات القضائية المرتبطة بالانفجار. كما هنأت إقرار قانون استقلالية ، معتبرةً أنّه مساهمة مهمّة في إعادة بناء الثقة بين الشعب اللبناني والمؤسسات التي أقيمت لخدمته.