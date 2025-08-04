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لبنان

بلاسخارت: لضرورة أن تعمل الحكومة كل ما يلزم لتسريع الإجراءات القضائية المرتبطة بالانفجار

Lebanon 24
04-08-2025 | 01:34
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صدر عن المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة جينين هينيس-بلاسخارت البيان التالي: 
 
مرّت خمس سنوات على انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر الأرواح والأحياء، وكانت له أصداء في كل أنحاء العالم. اليوم، عبّرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت عن تضامنها مع جميع المتضرّرين من هذا الانفجار، الذين لا يزال عدد كبيرٍ منهم يسعى بشجاعة لتحقيق العدالة.
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وبعد لقائها الأسبوع الماضي مع عائلات بعض الضحايا، شدّدت المنسّقة الخاصّة على أنّ التقدّم في المسار القضائي بات ضرورةً لا تحتمل مزيدٍ من التأجيل. وقالت: "بعد مرور خمس سنوات، لا تزال المأساة تتفاقم مع الغياب الفادح للعدالة. فالضحايا، والناجون، وعائلاتهم، يستحقون المحاسبة الكاملة. ويستحقونها الآن."
 
وفيما رحّبت بالزخم الأخير في مسار التحقيق، وبالخطوات الإيجابية نحو تعزيز مؤسسات الدولة، أكدت السيدة هينيس-بلاسخارت على ضرورة أن تعمل الحكومة كل ما يلزم لتسريع الإجراءات القضائية المرتبطة بالانفجار. كما هنأت البرلمان اللبناني على إقرار قانون استقلالية القضاء، معتبرةً أنّه مساهمة مهمّة في إعادة بناء الثقة بين الشعب اللبناني والمؤسسات التي أقيمت لخدمته.
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