ملتقى التأثير المدني: ماذا تنتظِر أيّها القضاء؟

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كتب ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس"، لمناسبة الذكرى الخامسة لجريمة تفجير مرفأ : " فِعلُ العدالة لم يعُد يحتمِل التأجيل...ماذا تنتظِر أيّها ؟"وأرفق الملتقى بيانه بصورة معبَّرة عن "صعود إلى السماء، والتي تمثّل الأرواح الطاهرة التي كانت ضحيّة للإرهاب الممنهج، وغضّ طرفِ الشرعيّة، مع التوق إلى العدالة."