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لبنان

ملتقى التأثير المدني: ماذا تنتظِر أيّها القضاء؟

Lebanon 24
04-08-2025 | 01:40
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كتب ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس"، لمناسبة الذكرى الخامسة لجريمة تفجير مرفأ بيروت: " فِعلُ العدالة لم يعُد يحتمِل التأجيل...ماذا تنتظِر أيّها القضاء؟"
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وأرفق الملتقى بيانه بصورة معبَّرة عن "صعود الملائكة إلى السماء، والتي تمثّل الأرواح الطاهرة التي كانت ضحيّة للإرهاب الممنهج، وغضّ طرفِ الشرعيّة، مع التوق إلى العدالة."
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