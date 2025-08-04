Advertisement

لبنان

هاني في الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ: نزرع شجرة زيتون باسم كل ضحية

Lebanon 24
04-08-2025 | 01:47
A-
A+
Doc-P-1400342-638898941682460920.png
Doc-P-1400342-638898941682460920.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عشية الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، وفي افتتاح حديقة زيتون رمزية تحمل أسماء ضحايا الانفجار، أكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني أن الوجع الوطني لا يُنسى، وأن الأرض، كما الشعب، لا تنسى أبناءها.
Advertisement

وخلال كلمته في المناسبة، قال الوزير هاني: "في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، نقف اليوم وقفة وجع ووفاء، نقف لنقول إننا لم ننسَ، ولن ننسى..."

وأضاف: "نزرع اليوم زيتونة باسم كل ضحية، كما زرعنا بالأمس أرزة في محمية أرز الشوف تحمل أسماءهم. هي ليست مجرد رموز، بل فعل إيمان بأن الذاكرة الوطنية لا تموت، وبأننا قادرون، رغم جراحنا، على تحويل الألم إلى بذور أمل، والمأساة إلى نهوض والتزام بالحياة."

وأكد الوزير هاني في كلمته أن هذه المبادرة تحمل في طياتها رسالة مزدوجة:
أولًا، أن كل شجرة تُغرس اليوم هي شاهد حيّ على الحقيقة، وعلى أن من رحلوا ليسوا أرقامًا في سجلات، بل وجوه باقية، وأسماء محفورة في الوجدان، تنبض في كل أرزة، وتُضيء في ظلال كل زيتونة، وتعلو في صوت كل من يطالب بالعدالة والكرامة.

وثانيًا، أن الزراعة – بما تمثله من تَجذّر وانتماء – هي أحد أشكال الوفاء والالتزام الوطني، وأن غرس شجرة على هذه الأرض هو عهدٌ للضحايا، بأن العدالة ستبقى مطلبًا لا يسقط بالتقادم.

وقال الوزير باسم وزارة الزراعة: "باسم الأرض التي تحتضننا جميعًا، نؤكد أن الزراعة فعل انتماء، وأن الغرس في هذه الأرض هو عهد بالوفاء لضحايا سقطوا في قلب عاصمة لا تستحق إلا الحياة."

وختم قائلًا: "نزرع اليوم شجرة، لكننا نزرع أيضًا التزامًا لا يتبدد: التزامٌ بالحقيقة، بالعدالة، وبالوطن. الرحمة لأرواح الضحايا، والعدالة لبيروت، ولكل لبنان."

وتأتي هذه المبادرة الرمزية في إطار جهود وزارة الزراعة لتكريس المساحات الخضراء كمساحات ذاكرة وحياة، وفي سياق أوسع يعكس التزام الوزارة بربط الأرض بالهوية، والبيئة بالعدالة الاجتماعية.
مواضيع ذات صلة
الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت: تغييب الحقيقة والعدالة مستمر
lebanon 24
04/08/2025 12:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران تابت في الذكرى الخامسة لتفجير المرفأ: المطلوب رفع يد الهيمنة السياسية عن القضاء
lebanon 24
04/08/2025 12:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية في ذكرى انفجار المرفأ: نطالب بعدالة منصفة لبيروت وأهالي الضحايا
lebanon 24
04/08/2025 12:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24
القرار الظني في ملف انفجار المرفأ متوقّع قريباً وشارع باسم "ضحايا الرابع من آب"
lebanon 24
04/08/2025 12:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:33 | 2025-08-04
05:32 | 2025-08-04
05:17 | 2025-08-04
05:12 | 2025-08-04
05:09 | 2025-08-04
05:09 | 2025-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24