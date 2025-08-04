الحواط: وحده صدور القرار الإتهامي بأسرع وقت يبلسم الجرح

كتب النائب على منصة "أكس":

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"جرح تفجير المرفأ ما يزال مفتوحاً في نفوس أهالي واللبنانيين. وحده صدور القرار الإتهامي بأسرع وقت ، والوصول إلى الحقيقة والمحاسبة تبلسم هذا الجرح ، وتعيد الأمل بمستقبل وهذا يتحصّن بحصر السلاح بيد القوى الشرعية . وعندها تهنأ أرواح الشهداء وتزهر شهاداتهم خيراً للوطن .

كلنا أمل بأن الجهد الكبير الذي يبذله المحقق سيصل إلى النتيجة المرجوّة . ونحن معه حتى النهاية".