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لبنان

الحواط: وحده صدور القرار الإتهامي بأسرع وقت يبلسم الجرح

Lebanon 24
04-08-2025 | 02:05
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كتب النائب زياد الحواط على منصة "أكس":
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"جرح تفجير المرفأ ما يزال مفتوحاً في نفوس أهالي الشهداء واللبنانيين. وحده صدور القرار الإتهامي بأسرع وقت ، والوصول إلى الحقيقة والمحاسبة تبلسم هذا الجرح ، وتعيد الأمل بمستقبل لبنان وهذا المستقبل يتحصّن بحصر السلاح بيد القوى الشرعية . وعندها تهنأ أرواح الشهداء وتزهر شهاداتهم خيراً للوطن .
كلنا أمل بأن الجهد الكبير الذي يبذله المحقق طارق البيطار سيصل إلى النتيجة المرجوّة . ونحن معه حتى النهاية".
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