شحادة: نحيي ذكرى ٤ آب تجديداً لعهدنا بالسعي لتحقيق العدالة

كتب وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور على حسابه عبر منصة "أكس":

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"‎نُحيي ذكرى انفجار 4 آب في ‫مرفأ بيروت‬ تكريماً للضحايا، وتأكيداً على التزامنا بعدم السماح مجدداً بسوء الإدارة والفساد اللذين يعرّضان حياة اللبنانيين للخطر، وتجديداً لعهدنا كوطن بالسعي لتحقيق العدالة".