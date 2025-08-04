افرام: إذا نسينا... هنّي مش ناسيين

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل " الإنسان" النائب على صفحته على "أكس":

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" أين أصبح التحقيق؟ لماذا انفجر مرفأ ؟ على من تقع مسؤولية هذه الجريمة؟ إذا نسينا... هنّي مش ناسيين".



أضاف: "مين هنّي؟ 218 شهيدا و7000 جريح وكلّ لبناني عندو ضمير"!.