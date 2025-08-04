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لبنان

افرام: إذا نسينا... هنّي مش ناسيين

Lebanon 24
04-08-2025 | 02:19
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كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل "مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على صفحته على "أكس":
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" أين أصبح التحقيق؟ لماذا انفجر مرفأ بيروت؟ على من تقع مسؤولية هذه الجريمة؟ إذا نسينا... هنّي مش ناسيين".

أضاف: "مين هنّي؟ 218 شهيدا و7000 جريح وكلّ لبناني عندو ضمير"!.
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