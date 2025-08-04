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لبنان

أبي رميا: 4 آب جرح وطن لن يلتئم بلا محاسبة

Lebanon 24
04-08-2025 | 02:43
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كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة "إكس"، في ذكرى الرابع من اب:
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"٤ آب... جرح وطن لن يلتئم بلا محاسبة".
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