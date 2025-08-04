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لبنان

فرنجية في ذكرى انفجار المرفأ: نطالب بعدالة منصفة لبيروت وأهالي الضحايا

Lebanon 24
04-08-2025 | 02:54
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كتب رئيس حزب تيار المردة سليمان فرنجية عبر حسابه على منصة "إكس" في ذكرى إنفجار مرفأ بيروت: "نُعيد التأكيد اليوم وبعد مرور خمس سنوات على انفجار مرفأ بيروت الذي أحدث جرحاً كبيرا وأدمى الوطن على المطالبة بالعدالة المحقّة إنصافاً لأهالي الضحايا ولبيروت".
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