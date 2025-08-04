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لبنان
فرنجية في ذكرى انفجار المرفأ: نطالب بعدالة منصفة لبيروت وأهالي الضحايا
Lebanon 24
04-08-2025
|
02:54
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كتب
رئيس حزب
تيار
المردة
سليمان فرنجية
عبر حسابه على منصة "إكس" في ذكرى إنفجار مرفأ
بيروت
: "نُعيد التأكيد اليوم وبعد مرور خمس سنوات على انفجار مرفأ بيروت الذي أحدث جرحاً كبيرا وأدمى الوطن على المطالبة بالعدالة المحقّة إنصافاً لأهالي الضحايا ولبيروت".
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