فرنجية في ذكرى انفجار المرفأ: نطالب بعدالة منصفة لبيروت وأهالي الضحايا

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كتب عبر حسابه على منصة "إكس" في ذكرى إنفجار مرفأ : "نُعيد التأكيد اليوم وبعد مرور خمس سنوات على انفجار مرفأ بيروت الذي أحدث جرحاً كبيرا وأدمى الوطن على المطالبة بالعدالة المحقّة إنصافاً لأهالي الضحايا ولبيروت".