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لبنان

في ذكرى 4 آب.. السفارة الاميركية في بيروت: نقف إلى جانب شعب لبنان في مطالبته بالمحاسبة

Lebanon 24
04-08-2025 | 02:49
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كتبت السفارة الاميركية في لبنان على حسابها على منصة "اكس": "مرّت 5 سنوات على الانفجار المأساوي لمرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وشرّد الآلاف. نقف إلى جانب شعب لبنان في مطالبته بالمحاسبة. لبنان يستحق نظاما قضائيا مستقلا ومحايدا يحقق العدالة للضحايا، وليس الحماية للنخبة. الولايات المتحدة الاميركية مستمرة بالتزامها بالوصول إلى لبنان مستقر ومزدهر وسيادي يحققه شعبه، وليس قوى خارجية".
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