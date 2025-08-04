بالصورة: شكا تودّع أحد أبنائها في حادث أليم

توفّي الشاب ، ابن - حي السهل، فجر اليوم الإثنين، إثر حادث سير مروّع وقع على أوتوستراد ضبية، وفق ما أفادت مندوبة " ".

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وقد أسفر الحادث عن سقوط ثلاثة ضحايا، بينهم الفقيد الذي رحل في ريعان شبابه، مخلفًا حزناً عميقاً في نفوس عائلته وأحبّائه.