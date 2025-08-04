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لبنان

بالصورة: شكا تودّع أحد أبنائها في حادث أليم

Lebanon 24
04-08-2025 | 02:59
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توفّي الشاب سعد الدين طلال عبد الكريم، ابن منطقة شكا - حي السهل، فجر اليوم الإثنين، إثر حادث سير مروّع وقع على أوتوستراد ضبية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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وقد أسفر الحادث عن سقوط ثلاثة ضحايا، بينهم الفقيد الذي رحل في ريعان شبابه، مخلفًا حزناً عميقاً في نفوس عائلته وأحبّائه.
 
 
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