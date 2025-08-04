طوني فرنجية: "خمس سنين مرقوا وبعدها صورة بيروت الموجوعة ما بتفارقنا"

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كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس":"العدالة الكاملة حق مقدّس لكل أم وخي وبيّ، ولكل بيت خسر عزيز.خمس سنين مرقوا، وبعدها صورة الموجوعة ما بتفارقنا، لكن عنا إيمان كبير إنو ، وبلدنا مكتبلو يكفّي ويقوم من كل وجع.لضحايا وشهداء انفجار المرفأ، والشفاء لكل جريح ومريض".