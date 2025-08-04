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لبنان

طوني فرنجية: "خمس سنين مرقوا وبعدها صورة بيروت الموجوعة ما بتفارقنا"

Lebanon 24
04-08-2025 | 03:24
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كتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على منصة "إكس":
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"العدالة الكاملة حق مقدّس لكل أم وخي وبيّ، ولكل بيت خسر عزيز.

خمس سنين مرقوا، وبعدها صورة بيروت الموجوعة ما بتفارقنا، لكن عنا إيمان كبير إنو بيروت ما بتموت، وبلدنا مكتبلو يكفّي ويقوم من كل وجع.

الرحمة لضحايا وشهداء انفجار المرفأ، والشفاء لكل جريح ومريض".
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