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لبنان

الحجار لأهالي شهداء المرفأ: وجعكم وجعنا... والعدالة ستأخذ مجراها

Lebanon 24
04-08-2025 | 03:21
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زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، مقرّ فوج إطفاء بيروت، حيث وضع إكليلًا من الزهر على النصب التذكاري الجديد لشهداء المرفأ.
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وفي تصريح له، أكّد الحجار أن "التعويض المادي ليس هو الأساس، بل الأهم هو إحقاق الحق"، موجّهًا رسالة إلى أهالي الشهداء بالقول: "وجعكم هو وجعنا، وجميعنا ننتظر أن تظهر الحقيقة".
 
وشدد على أن "التعاون سيكون كاملاً مع وزارة العدل من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة"، وتابع: "لا يمكن بناء دولة من دون أن يكون سيف العدالة فوق الجميع".
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