الحجار لأهالي شهداء المرفأ: وجعكم وجعنا... والعدالة ستأخذ مجراها

زار والبلديات أحمد الحجار في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ ، مقرّ فوج إطفاء بيروت، حيث وضع إكليلًا من الزهر على الجديد لشهداء المرفأ.

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وفي تصريح له، أكّد أن "التعويض المادي ليس هو الأساس، بل الأهم هو إحقاق الحق"، موجّهًا رسالة إلى أهالي بالقول: "وجعكم هو وجعنا، وجميعنا ننتظر أن تظهر الحقيقة".

وشدد على أن "التعاون سيكون كاملاً مع من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة"، وتابع: "لا يمكن بناء دولة من دون أن يكون سيف العدالة فوق الجميع".