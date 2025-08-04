القصيفي: وحدهما الحقيقة والعدالة تنصفان الشهداء

Advertisement

علق نقيب محرري على فاجعة الرابع من آب، فقال: "لا كلام يستطيع توصيف تفجير مرفأ في الرابع من آب،ولا الاحاطة بالمأساة التي خلفها . وحدهما الحقيقة والعدالة تنصفان ، والمعوقين والجرحى والمنكوبين في رزقهم وجنى اعمارهم. لن تغيب صورة الفاجعة عن ذاكرتنا الجماعية، وسيظل عصيا على الموت".