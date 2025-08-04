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لبنان

القصيفي: وحدهما الحقيقة والعدالة تنصفان الشهداء

Lebanon 24
04-08-2025 | 03:42
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علق نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي على فاجعة الرابع من آب، فقال: "لا كلام يستطيع توصيف تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب،ولا الاحاطة بالمأساة التي خلفها . وحدهما الحقيقة والعدالة تنصفان الشهداء، والمعوقين والجرحى والمنكوبين في رزقهم وجنى اعمارهم. لن تغيب صورة الفاجعة عن ذاكرتنا الجماعية، وسيظل لبنان عصيا على الموت".
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