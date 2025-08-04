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لبنان

بهاء الحريري زار المفتي دريان: دار الفتوى مرجعية وطنية

Lebanon 24
04-08-2025 | 03:46
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، بهاء رفيق الحريري على راس وفد، وبعد اللقاء قال الحريري: "نعتبر دار الفتوى مرجعية وطنية ودورها قيادي في الوطن وهذا الموضوع بالنسبة الينا جد أساسي بقيادة سماحته، ونحن حريصون على تعزيز دور دار الفتوى القيادي وهو ما أثبتته خلال تاريخها  العريق وبحكمتها ودورها الأساسي بالمعادلة اللبنانية، فنحن سعداء بهذا اللقاء وإن شاء الله سوف يكون لنا عدة لقاءات سنزور خلالها دار الفتوى ومفتي الجمهورية".
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وردا على سؤال قال:  "ستزور بعض القيادات لان مشروعنا وطني بالدرجة الأولى وهذا امر مفروغ منه، ولا يمكن أن نترك مسيرة المشروع الوطني لذا أتينا لاستكمال مسيرة ومشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمة الله عليه".
 
ولاحقاً، كتب الحريري على منصة "اكس": "تشرفت بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وخلال الحديث أكّدت أن أهل السُنة، بجذورهم التاريخية العميقة، يشكّلون ركنًا أساسيًا في نسيج لبنان، وأن دار الفتوى تبقى مرجعية وطنية جامعة. ‏كما وشدّدت على ضرورة تجاوز الانقسامات، وتعزيز التلاقي بين السنة والشيعة، لحماية وطننا من محاولات التفكك، خصوصًا في ظل التحوّلات الإقليمية المتسارعة التي تفرض علينا مقاربات جديدة لبناء مشروع وطني إنقاذي قائم على العدالة والسيادة والمواطنة".
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