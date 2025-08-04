بهاء الحريري زار المفتي دريان: دار الفتوى مرجعية وطنية

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وردا على سؤال قال: "ستزور بعض القيادات لان مشروعنا وطني بالدرجة الأولى وهذا امر مفروغ منه، ولا يمكن أن نترك مسيرة المشروع الوطني لذا أتينا لاستكمال مسيرة ومشروع الرئيس رحمة الله عليه". استقبل مفتي الجمهورية الفتوى، بهاء على راس وفد، وبعد اللقاء قال : "نعتبر دار الفتوى مرجعية وطنية ودورها قيادي في الوطن وهذا الموضوع بالنسبة الينا جد أساسي بقيادة سماحته، ونحن حريصون على تعزيز دور دار الفتوى القيادي وهو ما أثبتته خلال تاريخها العريق وبحكمتها ودورها الأساسي بالمعادلة اللبنانية، فنحن سعداء بهذا اللقاء وإن شاء الله سوف يكون لنا عدة لقاءات سنزور خلالها دار الفتوى ومفتي الجمهورية".وردا على سؤال قال: "ستزور بعض القيادات لان مشروعنا وطني بالدرجة الأولى وهذا امر مفروغ منه، ولا يمكن أن نترك مسيرة المشروع الوطني لذا أتينا لاستكمال مسيرة ومشروع الرئيس رحمة الله عليه".

ولاحقاً، كتب منصة "اكس": "تشرفت بلقاء مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وخلال الحديث أكّدت أن أهل السُنة، بجذورهم التاريخية العميقة، يشكّلون ركنًا أساسيًا في نسيج ، وأن دار الفتوى تبقى مرجعية وطنية جامعة. ‏كما وشدّدت على ضرورة تجاوز الانقسامات، وتعزيز التلاقي بين السنة والشيعة، لحماية وطننا من محاولات التفكك، خصوصًا في ظل التحوّلات الإقليمية المتسارعة التي تفرض علينا مقاربات جديدة لبناء مشروع وطني إنقاذي قائم على العدالة والسيادة والمواطنة".