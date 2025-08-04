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لبنان

الخير في ذكرى جريمة 4 آب: ذاكرتنا أقوى من النسيان

Lebanon 24
04-08-2025 | 04:01
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كتب النائب أحمد الخير، في الذكرى الخامسة لجريمة انفجار المرفأ على منصة "أكس":
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"4 آب .. ذاكرتنا أقوى من النسيان، وجراحنا لن تندمل حتى تحقيق العدالة".
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