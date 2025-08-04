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لبنان

الخازن: لا سلام في وطن تطمس فيه الجريمة

Lebanon 24
04-08-2025 | 04:10
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استذكر النائب فريد هيكل الخازن انفجار 4 آب، وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لا سلام في وطن تُطمَس فيه الجريمة، ولا استقرار في بلد تُدفن فيه الحقيقة. دم الشهداء أمانة، وحقّ الضحايا دين".
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