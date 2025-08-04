في ذكرى تفجير مرفأ بيروت.. الامن العام: تحقيق العدالة هو حقّ مقدّس

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في الذكرى السنوية الخامسة لانفجار مرفأ ، بتاريخ الرابع من آب، قام ممثل اللواء حسن بوضع إكليل من الزهر على نصب في المرفأ. وبهذه المناسبة، أصدرت البيان الآتي:في الرابع من آب عام ٢٠٢٠، اهتزّ ضمير بكافة أطيافه أمام كارثة انفجار مرفأ بيروت، تلك الفاجعة التي أودت بحياة المئات وجرحت الآلاف ودمّرت قلب العاصمة. وفي طليعة الأبرار، سقط عدد من أبناء للأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم الوطني بكل أمانة وإخلاص.وفي هذه الذكرى الأليمة، نقف إجلالاً لأرواح شهدائنا الأبطال، ونستذكر بتقدير عميق تضحياتهم التي ستبقى حيّة في وجدان لبنان واللبنانيين. ونؤكّد أنّ دماءهم ودماء كل الذين سقطوا وجرحوا ستبقى عهداً علينا لمواصلة مسيرة الحقّ والعدالة، والسعي الدائم إلى كشف الحقيقة الكاملة وتحقيق العدالة الشاملة في هذه الجريمة النكراء.إننا اليوم، إذ نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار وننحني لذكراهم كما لذكرى سائر الذين استشهدوا، نؤكّد أنّ دماءهم لن تذهب سدى، وأنّ تحقيق العدالة الشاملة والكاملة في هذه الجريمة هو حقّ مقدّس لأرواحهم وحقّ لأهاليهم ولكل اللبنانيين. كما نجدّد بأنّ ذكرى شهدائنا ستبقى نبراساً يضيء درب الحقّ، وأنّ سيبقى وفيّاً لتضحياتهم، ثابتاً في دفاعه عن سيادة لبنان وأمن شعبه مهما بلغت التضحيات.