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لبنان

بقرادونيان: نار اللاعدالة تحرقنا

Lebanon 24
04-08-2025 | 04:46
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كتب رئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان عبر حسابه على "اكس": "خمس سنوات والجرح لم يلتئم... فكيف يلتئم جرح الخسارة وفي داخلنا نار اللاعدالة تحرقنا". 
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