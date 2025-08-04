بقرادونيان: نار اللاعدالة تحرقنا

كتب رئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب عبر حسابه على "اكس": "خمس سنوات والجرح لم يلتئم... فكيف يلتئم جرح الخسارة وفي داخلنا نار اللاعدالة تحرقنا".

Advertisement