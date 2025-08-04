البزري: نطالب بالمحاسبة والعدالة

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس": "4 آب مش مجرد ذكرى. 4 آب فاجعة وطنية وجريمة كبيرة. واجبنا نطالب بالمحاسبة والعدالة، لأنهن وحدن بيحموا ، وبيردّوا للضحايا والأهالي حقن".

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