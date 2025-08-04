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لبنان

سكاف: بيروت تستحقّ عدالة تعيد لها مجدها

Lebanon 24
04-08-2025 | 05:09
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كتب النائب غسان سكاف، اليوم الاثنين، عبر حسابه على منصة "إكس": "في ⁧‫ ٤ اب ٢٠٢٠‬⁩ انفجرت ⁧‫الحقيقة‬⁩ فهل ماتت ⁧‫العدالة‬⁩؟".
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تابع: "بعد خمس سنوات، نرى عدالة السماء تتحقق على الأرض لكننا ما زلنا بانتظار عدالة الأرض في بلد الإفلات من العقاب".


أضاف: "وإذا استطاعت العدالة أن تخرج من بين ركام ⁧‫بيروت‬⁩ لتحاسب من تواطأ واستهتر وتلكّأ فهل ستستطيع أن تحاسب من فجّر؟ بيروت تستحقّ عدالةً تعيد لها مجدها ورونقها وتنفض عنها رمادها".

 
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