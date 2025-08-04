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لبنان

وزير الطاقة في ذكرى انفجار 4 آب: كشف الحقيقة ومحاكمة المجرمين ضرورة

Lebanon 24
04-08-2025 | 05:12
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كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي، في ذكرى انفجار 4 آب، عبر حسابه على منصة "إكس":
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"إنفجار ٤ آب جريمة بحق الإنسانية وعرقلة التحقيقات لسنوات جريمة أفظع... كشف الحقيقة ومحاكمة المجرمين ضرورة وطنية ليس فقط وفاء لارواح الضحايا والشهداء واوجاع المصابين وعذبات اهلهم، بل لأجل تعزيز الإيمان بلبنان ومستقبل ابنائنا".

 
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