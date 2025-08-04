جنبلاط: 4 آب ليس ذكرى بل عبرة

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"‏4 آب ليس ذكرى بل عبرة لكي ندرك قيمة وضرورة أن تكون الدولة قادرة سيدة قرارها بمؤسسات فاعلة تولي حياة اللبنانيين المسؤولية الكاملة".تابعت:"المطلوب المضي في التحقيق حتى خواتيمه ومنح العدالة مسارها الطبيعي إكراماً للحقيقة ولأرواح وآلام الجرحى والعائلات والمتضررين".