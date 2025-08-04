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لبنان

جنبلاط: 4 آب ليس ذكرى بل عبرة

Lebanon 24
04-08-2025 | 05:17
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 كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، اليوم في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، عبر حسابه على منصة "إكس":
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"‏4 آب ليس ذكرى بل عبرة لكي ندرك قيمة وضرورة أن تكون الدولة قادرة سيدة قرارها بمؤسسات فاعلة تولي حياة اللبنانيين المسؤولية الكاملة".

تابعت:"المطلوب المضي في التحقيق حتى خواتيمه ومنح العدالة مسارها الطبيعي إكراماً للحقيقة ولأرواح الشهداء وآلام الجرحى والعائلات والمتضررين".

 
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