السفارة الفرنسيّة في ذكرى 4 اب: من دون عدالة لا قيام لدولة القانون

قالت السفارة الفرنسيّة في ، إنّ "بعد مرور خمس سنوات على انفجار 4 آب، تشيد بالجهود المبذولة لكشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة للضحايا وكل من أصابته هذه الفاجعة".

وأضافت: "وكما أكّدت ، فإن وضع حدّ للإفلات من العقاب يُعدّ أمرًا أساسيًا من أجل نهوض لبنان. فمن دون عدالة، لا قيام لدولة القانون".