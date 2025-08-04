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لبنان

السفارة الفرنسيّة في ذكرى 4 اب: من دون عدالة لا قيام لدولة القانون

Lebanon 24
04-08-2025 | 05:33
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قالت السفارة الفرنسيّة في لبنان، إنّ "بعد مرور خمس سنوات على انفجار 4 آب، تشيد فرنسا بالجهود المبذولة لكشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة للضحايا وكل من أصابته هذه الفاجعة".
وأضافت: "وكما أكّدت السلطات اللبنانية، فإن وضع حدّ للإفلات من العقاب يُعدّ أمرًا أساسيًا من أجل نهوض لبنان. فمن دون عدالة، لا قيام لدولة القانون".
 
 
 
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