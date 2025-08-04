المطران تابت في الذكرى الخامسة لتفجير المرفأ: المطلوب رفع يد الهيمنة السياسية عن القضاء

Advertisement

وقال تابت: "هذا التفجير لم يكن مجرد حادث عرضي. هو جريمة بحجم وطن وفي حق وطن بأكمله، ووصمة عار في جبين العدالة. فإذا لم يُحاسب المسؤولون عن هذا التفجير، فإن ما تبقى من ثقة بين المواطن ودولته سينهار كليًا، ولن تستقيم بالتالي أمور البلد".أكمل: "المطلوب أولًا وأخيرًا رفع يد الهيمنة السياسية عن لكي تعود العدالة أساسًا للملك. وعلى المحقّق العدلي القاضي إصدار قراره الظني، اليوم قبل ، حتى تعود الثقة إلى القضاء".