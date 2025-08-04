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لبنان

المطران تابت في الذكرى الخامسة لتفجير المرفأ: المطلوب رفع يد الهيمنة السياسية عن القضاء

Lebanon 24
04-08-2025 | 05:32
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دعا راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول – مروان تابت، في الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت إلى الصلاة لراحة أنفس الضحايا، الذين سقطوا على مذبح الوطن، سائلًا الله أن يعطي أهاليهم نعمة الصبر والسلوان. 
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وقال تابت: "هذا التفجير لم يكن مجرد حادث عرضي. هو جريمة بحجم وطن وفي حق وطن بأكمله، ووصمة عار في جبين العدالة. فإذا لم يُحاسب المسؤولون عن هذا التفجير، فإن ما تبقى من ثقة بين المواطن ودولته سينهار كليًا، ولن تستقيم بالتالي أمور البلد".


أكمل: "المطلوب أولًا وأخيرًا رفع يد الهيمنة السياسية عن القضاء لكي تعود العدالة أساسًا للملك. وعلى المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار إصدار قراره الظني، اليوم قبل الغد، حتى تعود الثقة إلى القضاء".


ختم: "ومتى عادت هذه الثقة نستطيع عنذاك أن نأمل خيرًا بإمكانية قيام دولة المؤسسات، وأن تسود العدالة الاجتماعية من جديد في لبنان، الذي سيبقى على رغم كل الظروف المعاكسة منارة الشرق".
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