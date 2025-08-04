Advertisement

لبنان

المفتي دريان عقد سلسلة من اللقاءات في دار الفتوى

Lebanon 24
04-08-2025 | 05:49
A-
A+
Doc-P-1400467-638899089172030851.png
Doc-P-1400467-638899089172030851.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، مجلس أمناء وقف البر والإحسان برئاسة عمار حوري.
Advertisement


وقال حوري بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة سماحته للتأكيد على مواقفه الوطنية والإسلامية، ووضعنا طاقاتنا وجهودنا بتصرفه بما يخدم وحدة الصف ودعم مؤسساتنا الإسلامية. و أطلعنا سماحته على جهودنا وتطور جامعة بيروت العربية والمدارس التابعة للبر والإحسان سواء ثانوية عمر فروخ وجميل الرواس ومدرسة طريق الجديدة".


أضاف: "وأطلعناه أيضا على فرع الجامعة في البقاع وتفعيل فرع الجامعة في طرابلس إضافة إلى التحضير بإذن الله لفرع جديد في الأردن. وأكد لنا في نفس الوقت مضيه في هذا الخط الوطني والحاسم لما فيه المصلحة الوطنية العامة ومصلحة مجتمعنا بشكل خاص".


واستقبل المفتي دريان وفدا من حركة "تلاقي وتواصل" مؤكدين ان لا خيار أمام اللبنانيين ووحدتهم الوطنية ومشروعهم الدولة ، وخصوصاً في هذه الظروف العصيبة، التي يمر بها لبنان والمنطقة، إلا التلاقي والتواصل والحوار الهادف والبناء للعبور إلى الوطن الذي يجمعنا بالمواطنة والإنسانية.


والتقى أيضًا، حزب "الوفاء اللبناني" برئاسة أحمد علوان، حيث تم التداول بشؤون خدماتية تهم المواطن البيروتي اللبناني ثم تطرق الى التداول في الشؤون الإسلامية وإعادة بناء جامع الحسنين في بيروت وما يجري بغزة من إبادة وقتل وتجويع.
مواضيع ذات صلة
سلسلة لقاءات للمفتي دريان في دار الفتوى
lebanon 24
04/08/2025 19:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري زار المفتي دريان: دار الفتوى مرجعية وطنية
lebanon 24
04/08/2025 19:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وفود إسلامية ووطنية في دار الفتوى: دعمٌ لمواقف دريان ورفضٌ للتأجيج
lebanon 24
04/08/2025 19:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان: دار الفتوى لن تسمح بجرّ لبنان إلى أتون الفتن الطائفية والمذهبية
lebanon 24
04/08/2025 19:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-08-04
12:30 | 2025-08-04
12:27 | 2025-08-04
12:22 | 2025-08-04
11:32 | 2025-08-04
11:26 | 2025-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24