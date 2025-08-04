المفتي دريان عقد سلسلة من اللقاءات في دار الفتوى

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حوري

وقالبعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة سماحته للتأكيد على مواقفه الوطنية والإسلامية، ووضعنا طاقاتنا وجهودنا بتصرفه بما يخدم وحدة الصف ودعم مؤسساتنا الإسلامية. و أطلعنا سماحته على جهودنا وتطور جامعة العربية والمدارس التابعة للبر والإحسان سواء ثانوية عمر فروخ وجميل الرواس ومدرسة طريق الجديدة".أضاف: "وأطلعناه أيضا على فرع الجامعة في وتفعيل فرع الجامعة في إضافة إلى التحضير بإذن الله لفرع جديد . وأكد لنا في نفس الوقت مضيه في هذا الخط الوطني والحاسم لما فيه المصلحة الوطنية العامة ومصلحة مجتمعنا بشكل خاص".واستقبل المفتي دريان وفدا من حركة "تلاقي وتواصل" مؤكدين ان لا خيار أمام اللبنانيين ووحدتهم الوطنية ومشروعهم الدولة ، وخصوصاً في هذه الظروف العصيبة، التي يمر بها والمنطقة، إلا التلاقي والتواصل والحوار الهادف والبناء للعبور إلى الوطن الذي يجمعنا بالمواطنة والإنسانية.والتقى أيضًا، حزب "الوفاء اللبناني" برئاسة أحمد علوان، حيث تم التداول بشؤون خدماتية تهم المواطن البيروتي اللبناني ثم تطرق الى التداول في الشؤون الإسلامية وإعادة بناء جامع الحسنين في بيروت وما يجري بغزة من إبادة وقتل وتجويع.