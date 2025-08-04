ميشال عون استقبل وفدًا من "حزب الله"... إليكم ما تمّ بحثه

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ضمّ الوفد النائب والنائب ، ومحمد .تمّ خلال اللقاء التشاور في الأوضاع الراهنة وعرض وجهات النظر حيال المستجدات لا سيما تطبيق مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم التأكيد على أهمية التماسك الوطني والتوصل الى حلول تحقق الاستقرار الأمني والمصلحة الوطنية.