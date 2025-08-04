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لبنان

ميشال عون استقبل وفدًا من "حزب الله"... إليكم ما تمّ بحثه

Lebanon 24
04-08-2025 | 06:04
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استقبل الرئيس العماد ميشال عون في داره في الرابية وفداً من "حزب الله".
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ضمّ الوفد النائب علي فياض والنائب رائد برو، ومحمد الخنسا.

تمّ خلال اللقاء التشاور في الأوضاع الراهنة وعرض وجهات النظر حيال المستجدات لا سيما تطبيق مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم التأكيد على أهمية التماسك الوطني والتوصل الى حلول تحقق الاستقرار الأمني والمصلحة الوطنية.
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