عبد المسيح: هالمرة ما بتمرق!

Advertisement

"4 آب هالسنة غير... عنا رئيس ، عنا وزير عدل، وعنا مجلس قضاء أعلى جداد و نثق فيهم".تابع: "يعني ما بقى في حجة، وهالمرة ما بتمرق! بدنا الحقيقة، فوق السطوح... بدنا الحقيقة من تحت الركام، من بين دموع الأمهات، ومن قلب الوجع. بدنا نعرف كل شي: مين خطط؟ مين نفّذ؟ مين تواطأ؟ مين قصّر؟ مين أهمل؟ ومين نام على الوجع؟ 4 آب ما بيمرق متل كل سنة... هالسنة بدنا العدالة".