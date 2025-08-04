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لبنان

عبد المسيح: هالمرة ما بتمرق!

Lebanon 24
04-08-2025 | 06:20
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كتب النائب أديب عبد المسيح، اليوم في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، عبر حسابه على منصة "أكس":
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"4 آب هالسنة غير... عنا رئيس جمهورية، عنا وزير عدل، وعنا مجلس قضاء أعلى جداد و نثق فيهم".


تابع: "يعني ما بقى في حجة، وهالمرة ما بتمرق! بدنا الحقيقة،  فوق السطوح... بدنا الحقيقة من تحت الركام، من بين دموع الأمهات، ومن قلب الوجع. بدنا نعرف كل شي: مين خطط؟ مين نفّذ؟ مين تواطأ؟ مين قصّر؟ مين أهمل؟ ومين نام على الوجع؟ 4 آب ما بيمرق متل كل سنة... هالسنة بدنا العدالة".
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