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لبنان

في ذكرى 4 آب.. ماذا قالت وزارة الداخلية والبلديات؟

Lebanon 24
04-08-2025 | 06:35
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كتبت وزارة الداخلية والبلديات، في ذكرى 4 آب عبر منصة "أكس":
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"الوزير الحجار وضع إكليلا من الزهر على نصب شهداء فوج إطفاء بيروت في ذكرى إنفجار 4 آب: "الرحمة لشهداء مرفأ بيروت وفوج الإطفاء. العدالة مسؤولية كل الدولة، والمسار واضح، والتعاون سيكون كاملا مع القضاء إحقاقا للحق. لا دولة من دون عدالة، ولا تُبنى الدولة إن لم يكن سيف العدل فوق الجميع".
 
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