في ذكرى 4 آب.. ماذا قالت وزارة الداخلية والبلديات؟

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كتبت والبلديات، في ذكرى 4 آب عبر منصة "أكس":"الوزير وضع إكليلا من الزهر على نصب فوج إطفاء في ذكرى إنفجار 4 آب: " لشهداء مرفأ بيروت وفوج الإطفاء. العدالة مسؤولية كل الدولة، والمسار واضح، والتعاون سيكون كاملا مع إحقاقا للحق. لا دولة من دون عدالة، ولا تُبنى الدولة إن لم يكن فوق الجميع".