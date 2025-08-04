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لبنان
عن جلسة الغد و"حزب الله"... ماذا كشف منيمنة؟
Lebanon 24
04-08-2025
|
06:35
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أكد النائب إبراهيم منيمنة في ذكرى تفجير 4 آب، اليوم الاثنين، ان "شمس الحقيقة شارفت على ان تشرق والعدالة ان تتحقق، وأحيّي في هذه المناسبة صمود أهالي الضحايا والقاضي طارق البيطار على رغم الضغوط والتهديدات الكثيرة التي تعرّضوا لها في هذا الملف طوال السنوات الخمس الأخيرة".
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وفي حديث الى إذاعة "
لبنان
الحر"، قال منيمنة: "نعيش اليوم لحظة تحوّل مفصليّ في تاريخ لبنان، فإذا وصلنا الى الحقيقة في هذه الجريمة فليستبشر اللبنانيون خيراً، وإذا لم نصل إليها نكون ما زلنا بحاجة الى عمل كثير ومشوار طويل لبلوغ الدولة القوية والعادلة، ونحن كنواب، ورغم الإمكانات المتاحة المحدودة، وقفنا بصلابة في وجه تمييع التحقيق وضدّ استنسابية العدالة".
على صعيد آخر، أوضح منيمنة أنه "لا يحق لحزب الله ان يتنكر لإلتزاماته تجاه الشعب اللبناني والمجتمع الدولي بشأن تطبيق
القرار الدولي
1701 واتفاق وقف اطلاق النار وحصر السلاح بيد الدولة انطلاقاً من جنوب الليطاني وصولا الى كامل الأراضي
اللبنانية
، مشدداً على أنّ سلاح الحزب أضرّ بلبنان وتبيّن أن ما يحمي هذا الوطن وشعبه هو وحدة أبنائه وتكاتفهم وتضامنهم تحت جناح الدولة ومؤسساتها الشرعية والدستورية، معتبراً أنّ مقولة
حزب الله
بأنه يستطيع وحده حماية البلد قد سقطت كلياً".
ولاحظ أنّ هناك تغييراً لافتاً في خطاب
الأمين العام
لحزب الله الشيخ نعيم
قاسم
ومسؤولي الحزب مؤخراً، ما أعاد الخوف والقلق الى نفوس اللبنانيين. وأردف: "هناك جلسة تاريخية لمجلس الوزراء غداً، والقرار النهائي يعود للحكومة، وأنا متأكد بأنّ الحزب بات مقتنعاً بانّ موازين القوى قد تبدّلت، وبالتالي يجب عليه ان يقوم بمراجعة ذاتية، وأن يقرّ بان الخيارات التي اتخذها في لحظات معيّنة لم تجدِ نفعاً ولم تجلب للبنان الا الحروب والدمار والموت".
وطالب منيمنة بأن "تكون
بيروت
الكبرى خالية من السلاح تماماً، وهناك خطوات يمكن للدولة ان تقوم بها عبر الضغط على حزب الله لتسليم سلاحه من دون الوصول الى صدام داخلي أو مواجهة بين الجيش والحزب".
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