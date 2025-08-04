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وفي حديث الى إذاعة " الحر"، قال منيمنة: "نعيش اليوم لحظة تحوّل مفصليّ في تاريخ لبنان، فإذا وصلنا الى الحقيقة في هذه الجريمة فليستبشر اللبنانيون خيراً، وإذا لم نصل إليها نكون ما زلنا بحاجة الى عمل كثير ومشوار طويل لبلوغ الدولة القوية والعادلة، ونحن كنواب، ورغم الإمكانات المتاحة المحدودة، وقفنا بصلابة في وجه تمييع التحقيق وضدّ استنسابية العدالة".على صعيد آخر، أوضح منيمنة أنه "لا يحق لحزب الله ان يتنكر لإلتزاماته تجاه الشعب اللبناني والمجتمع الدولي بشأن تطبيق 1701 واتفاق وقف اطلاق النار وحصر السلاح بيد الدولة انطلاقاً من جنوب الليطاني وصولا الى كامل الأراضي ، مشدداً على أنّ سلاح الحزب أضرّ بلبنان وتبيّن أن ما يحمي هذا الوطن وشعبه هو وحدة أبنائه وتكاتفهم وتضامنهم تحت جناح الدولة ومؤسساتها الشرعية والدستورية، معتبراً أنّ مقولة بأنه يستطيع وحده حماية البلد قد سقطت كلياً".ولاحظ أنّ هناك تغييراً لافتاً في خطاب لحزب الله الشيخ نعيم ومسؤولي الحزب مؤخراً، ما أعاد الخوف والقلق الى نفوس اللبنانيين. وأردف: "هناك جلسة تاريخية لمجلس الوزراء غداً، والقرار النهائي يعود للحكومة، وأنا متأكد بأنّ الحزب بات مقتنعاً بانّ موازين القوى قد تبدّلت، وبالتالي يجب عليه ان يقوم بمراجعة ذاتية، وأن يقرّ بان الخيارات التي اتخذها في لحظات معيّنة لم تجدِ نفعاً ولم تجلب للبنان الا الحروب والدمار والموت".وطالب منيمنة بأن "تكون الكبرى خالية من السلاح تماماً، وهناك خطوات يمكن للدولة ان تقوم بها عبر الضغط على حزب الله لتسليم سلاحه من دون الوصول الى صدام داخلي أو مواجهة بين الجيش والحزب".