"لقاء سيدة الجبل" للحكومة: لتحويل بند بسط سيادة الدولة إلى قرار سياسي

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وطالبوا الحكومة بـ"تحويل بند بسط على كامل التراب اللبناني بقواها الذاتية إلى قرار سياسي يرتقي إلى المستوى الوطني، يقترن ببرنامج زمني للتنفيذ دون إبطاء"، مشيرين الى إن "مستقبل واستقراره مرهونان بسلوك السلطة السياسية في ظل ظروفٍ مؤاتية وطنيا وعربيا ودوليا".ولفتوا الى ان " عزل ذاته عن سائر اللبنانيين بإرادته وبكامل وعيه، إذ اصبح وحيدا بعد أن تركه أقرب المقربين وبعد ان تكونت قناعة وطنية عابرة للطوائف بأن بقاء سلاحه يمنع ليس فقط قيام الدولة في لبنان انما يمنع الحياة والازدهار عن كل اللبنانيين بدون تفرقة".