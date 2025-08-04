حمادة: العدالة ثم العدالة في ملف المرفأ

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"في ذكرى الرابع من آب، وعشية القرار التاريخي المطلوب من ، ورغم الحداد الذي ما زال يلف بيروت وسائر مناطق ، نتطلع الى فجر جديد: العدالة ثم العدالة في ملف المرفأ دون تأخير وتسييس، ومن ثم حصر السلاح نهائياً في يد الدولة دون حجج وتسويف. رحم الله ، وحمى من بقي حيا".