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لبنان

بحثاً عن مطلوبين في مناطق عدّة.. سلسلة مداهمات للجيش

Lebanon 24
04-08-2025 | 07:15
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دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة شمسطار - بعلبك منزل المواطن (ع.ط.) وأوقفته لإطلاقه النار باتجاه شخص وإصابته، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.
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كما دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في مناطق: جبل البداوي والنبي يوشع - المنية الضنية، مشمش - جبيل، بريتال وعرسال والتوفيقية - بعلبك، عرقة والعوينات - عكار، وأوقفت ٨ مواطنين لارتكابهم عدّة جرائم منها الاتجار بالأسلحة وإطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
 
كما نفّذت في منطقة قب الياس - زحلة عمليات دهم لمخيمات النازحين السوريين وأوقفت ١٩ سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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