بحثاً عن مطلوبين في مناطق عدّة.. سلسلة مداهمات للجيش

Advertisement

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من في بلدة شمسطار - منزل المواطن (ع.ط.) وأوقفته لإطلاقه النار باتجاه شخص وإصابته، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.كما دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في مناطق: جبل البداوي والنبي يوشع - المنية الضنية، مشمش - ، بريتال وعرسال والتوفيقية - بعلبك، عرقة والعوينات - ، وأوقفت ٨ مواطنين لارتكابهم عدّة جرائم منها الاتجار بالأسلحة وإطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.