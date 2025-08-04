Advertisement

لبنان

هاجمه كلبٌ... نقل طفل إلى المستشفى بحالة طارئة

Lebanon 24
04-08-2025 | 07:25
A-
A+
Doc-P-1400500-638899149482051680.jpg
Doc-P-1400500-638899149482051680.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هاجم كلبٌ شارد في بلدة سرعين شرقي بعلبك، طفلاً سوريّاً.
Advertisement
 
 
ونُقِلَ الطفل على الفور إلى المستشفى بحالة طارئة، بعد إصابته بجروحٍ خطيرة.
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ولادة طفل بحالة "الطفل الشمعي" النادرة في مستشفى مصري
lebanon 24
04/08/2025 19:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة.. الموت يخطف ممثلا كوميديا شابا
lebanon 24
04/08/2025 19:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بشكل عاجل.. نقل ممثل مصري إلى المستشفى
lebanon 24
04/08/2025 19:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نُقل إلى المستشفى... ماذا حصل مع البطريرك الراعي؟
lebanon 24
04/08/2025 19:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-08-04
12:30 | 2025-08-04
12:27 | 2025-08-04
12:22 | 2025-08-04
11:51 | 2025-08-04
11:32 | 2025-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24