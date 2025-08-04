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لبنان

دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لعناصر شرطة اتحاد بلديات صيدا – الزهراني

Lebanon 24
04-08-2025 | 07:00
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نظّم الصليب الأحمر دورة تدريبية متقدمة ومتخصصة في الإسعافات الأولية لعناصر الشرطة البلدية في اتحاد بلديات صيدا– الزهراني، أقيمت في قاعة بلدية صيدا، ضمن إطار التعاون المستمر الرامي إلى تعزيز قدرات القوى الأمنية والبلدية على التعامل السريع والفعّال مع الحالات الطارئة.
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وتضمنت الدورة مواضيع عملية دقيقة وتطبيقات ميدانية متقدمة حول أبرز الحالات التي قد يواجهها عناصر الشرطة خلال تأدية مهامهم اليومية، ما أضفى عليها طابعا عمليا هاما انعكس فائدة مباشرة للمشاركين.
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