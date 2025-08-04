دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لعناصر شرطة اتحاد بلديات صيدا – الزهراني

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نظّم دورة تدريبية متقدمة ومتخصصة في الإسعافات الأولية لعناصر الشرطة البلدية في اتحاد بلديات صيدا– ، أقيمت في ، ضمن إطار التعاون المستمر إلى تعزيز قدرات القوى الأمنية والبلدية على التعامل السريع والفعّال مع الحالات الطارئة.وتضمنت مواضيع عملية دقيقة وتطبيقات ميدانية متقدمة حول أبرز الحالات التي قد يواجهها عناصر الشرطة خلال تأدية مهامهم اليومية، ما أضفى عليها طابعا عمليا هاما انعكس فائدة مباشرة للمشاركين.