غارة إسرائيليّة على بلدة الخيام... ماذا استهدف العدوّ؟

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وعلم " 24"، أنّ المُواطن علي بو عباس استشهد في الغارة الإسرائيليّة التي شنّتها مسيّرة على بلدة الخيام، في جنوب لبنان. أفادت مندوبة " "، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة في بلدة في .وعلم " 24"، أنّ المُواطن علي بو عباس استشهد في الغارة الإسرائيليّة التي شنّتها مسيّرة على بلدة الخيام، في جنوب لبنان.

بدوره، أعلن التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو على أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد جريح متأثرا بإصاباته البليغة وارتفع عدد الجرحى إلى أربعة.