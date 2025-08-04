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لبنان

غارة إسرائيليّة على بلدة الخيام... ماذا استهدف العدوّ؟

Lebanon 24
04-08-2025 | 07:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة في بلدة الخيام في جنوب لبنان.
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وعلم "لبنان 24"، أنّ المُواطن علي بو عباس استشهد في الغارة الإسرائيليّة التي شنّتها مسيّرة على بلدة الخيام، في جنوب لبنان.
 
بدوره، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على مدينة الخيام أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد جريح متأثرا بإصاباته البليغة وارتفع عدد الجرحى إلى أربعة.
 
 
 
 
 
 
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