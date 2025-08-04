Advertisement

لبنان

مسؤول خليجي سابق ينصح عون بالتأنّي في ملفّ السلاح

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-08-2025 | 08:04
A-
A+
Doc-P-1400512-638899168404183536.jpg
Doc-P-1400512-638899168404183536.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقل مصدر سياسي مطّلع أن مسؤولاً خليجياً سابقاً وجّه عبر رسالة غير مباشرة نصيحة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون بضرورة التروّي في مقاربة ملف سلاح "حزب الله"، محذّراً من مغبّة الاستعجال في إجراءات قد تتجاوز قدرة الداخل على تحمّل تبعاتها.
Advertisement
المسؤول الذي لا يتولى منصباً رسمياً راهناً، شدّد على أن ما يبدو "سهلاً في الخطاب، هو بالغ الصعوبة في التنفيذ"، معتبراً أن أيّ محاولة لفرض أمر واقع في هذا الخصوص، ستُفضي إلى نتائج لا تُحمد عقباها، وتنعكس سلباً على مجمل الاستقرار الداخلي وتُحمّل الشعب اللبناني الكلفة الأكبر.
ورأى أن الطريق الأسلم يمرّ عبر التركيز على "الشروط اللبنانية"، التي إن تحقّقت، يُمكن أن تمهّد تدريجياً نحو "حل بالتراضي" بدلًا من المسارات القسرية التي قد تعيد فتح خطوط التوتر الداخلي والإقليمي.
وتوقّف المصدر عند المواقف الأخيرة التي صدرت عن الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، خلال وجود المبعوث الأميركي توم براك في بيروت، معتبراً أن مضمون الرسائل التي تضمّنتها تلك التصريحات يشكّل تحدياً سياسياً واضحاً للإدارة الأميركية والدول التي تضغط باتجاه نزع سلاح "الحزب"، ويعكس، في الوقت نفسه، إشارة دعم إيراني تسمح للحزب بتثبيت تموضعه في هذه المرحلة.
كما ألمّح المصدر إلى مخاوف من تصعيد إقليمي واسع النطاق، معتبراً أن إيران تُبقي لبنان حاضراً ضمن خطوط الاشتباك، وأن تصلّب موقف "الحزب" لا يمكن فصله عن رغبة طهران في الحفاظ على أدوات الضغط والمناورة في أكثر من ساحة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
سليم عون: ملف حصرية السلاح يقارب خطأً داخلياً
lebanon 24
04/08/2025 19:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يُنصح بتناول العدس بانتظام؟ إليك الفوائد
lebanon 24
04/08/2025 19:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يُنصح الحامل بتكثيف المشي؟ إليكِ الفوائد
lebanon 24
04/08/2025 19:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قليلة السكر.. 12 نوعا من الفاكهة يُنصح بتناولها
lebanon 24
04/08/2025 19:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-08-04
12:30 | 2025-08-04
12:27 | 2025-08-04
12:22 | 2025-08-04
11:51 | 2025-08-04
11:32 | 2025-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24