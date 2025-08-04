مسؤول خليجي سابق ينصح عون بالتأنّي في ملفّ السلاح

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نقل مصدر سياسي مطّلع أن مسؤولاً خليجياً سابقاً وجّه عبر رسالة غير مباشرة نصيحة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون بضرورة التروّي في مقاربة ملف سلاح " "، محذّراً من مغبّة الاستعجال في إجراءات قد تتجاوز قدرة الداخل على تحمّل تبعاتها.المسؤول الذي لا يتولى منصباً رسمياً راهناً، شدّد على أن ما يبدو "سهلاً في الخطاب، هو بالغ الصعوبة في التنفيذ"، معتبراً أن أيّ محاولة لفرض أمر واقع في هذا الخصوص، ستُفضي إلى نتائج لا تُحمد عقباها، وتنعكس سلباً على مجمل الاستقرار الداخلي وتُحمّل الشعب اللبناني الكلفة الأكبر.ورأى أن الطريق الأسلم يمرّ عبر التركيز على "الشروط "، التي إن تحقّقت، يُمكن أن تمهّد تدريجياً نحو "حل بالتراضي" بدلًا من المسارات القسرية التي قد تعيد فتح خطوط التوتر الداخلي والإقليمي.وتوقّف المصدر عند المواقف الأخيرة التي صدرت عن لـ"حزب الله" الشيخ نعيم ، خلال وجود المبعوث الأميركي توم براك في ، معتبراً أن مضمون الرسائل التي تضمّنتها تلك التصريحات يشكّل تحدياً سياسياً واضحاً للإدارة الأميركية والدول التي تضغط باتجاه نزع سلاح "الحزب"، ويعكس، في الوقت نفسه، إشارة دعم إيراني تسمح للحزب بتثبيت تموضعه في هذه المرحلة.كما ألمّح المصدر إلى مخاوف من تصعيد إقليمي واسع النطاق، معتبراً أن تُبقي حاضراً ضمن خطوط الاشتباك، وأن تصلّب موقف "الحزب" لا يمكن فصله عن رغبة في الحفاظ على أدوات الضغط والمناورة في أكثر من ساحة.