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لبنان

من لبنان إلى سوريا.. دولارات لـ"هؤلاء"!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
04-08-2025 | 08:45
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عُلم أنّ سوريين كانوا يقطنون في لبنان، عادوا إلى بلادهم حيث بدأوا بأخذ تعهدات إعمار في مناطق عديدة لاسيما في محافظة دمشق.
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وتبيّن أنّ الرواتب الممنوحة للعاملين هناك في هذا المجال تُدفع بالدولار وتتجاوز إلى حد ما أجور العمال التي كانت تُدفع في لبنان، ما يمثل نقلة نوعية على صعيد هؤلاء.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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