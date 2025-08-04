عُلم أنّ سوريين كانوا يقطنون في ، عادوا إلى بلادهم حيث بدأوا بأخذ تعهدات إعمار في مناطق عديدة لاسيما في محافظة .

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وتبيّن أنّ الرواتب الممنوحة للعاملين هناك في هذا المجال تُدفع بالدولار وتتجاوز إلى حد ما أجور العمال التي كانت تُدفع في لبنان، ما يمثل نقلة نوعية على صعيد هؤلاء.