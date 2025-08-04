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لبنان
وزارة الشباب أنجزت في صور اليوم الأول من فعالية "الرياضة للجميع"
Lebanon 24
04-08-2025
|
08:16
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أنجزت وزارة الشباب والرياضة، بحضور
الوزيرة
نورا بايراقداريان، المرحلة الأولى من مشروعها "الرياضة للجميع"، حيث استضافت مدينة صور هذا الحدث الرياضي الكبير الذي أُقيم بنجاح.
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ومع إطلاق الوزيرة بايراقداريان لسباق الجري (Run for Fun) عند التاسعة من صباح امس، كان الإيذان ببداية أنشطة واسعة استمرت طوال النهار، في الشارع الملاصق للخيم البحرية مقابل محمّية مدينة صور، وسط حرص القوى البلدية والأمنية على تأمين المكان منذ الصباح الباكر.
وتوالت المنافسات، كرة السلة (ستريت بول) والغولف والكرة الطائرة والجمباز والتايكواندو والكيوكوشنكاي والبيبي فوت والبيتانك والريشة الطائرة والمبارزة والتنس والفوت نت والرياضات التقليدية الشعبية (الجرن والمحدلة ...)، إلى عرض من قبل الاتحاد اللبناني لقوة الرمي والدفاع عن النفس، وفرقة (Maya School of Art).
وقالت الوزيرة بايراقداريان: "يمثل إطلاق مجموعة مهرجانات العام 2025 من مدينة صور انعكاساً لرغبتنا في التأكيد على عودة الحياة الطبيعية الى هذه المدينة
العزيزة
النابضة بالأمل، من خلال الشباب والرياضة".
وأضافت: "كانت مشاركة الاتحادات الرياضية والجمعيات الكشفية والشبابية رسالة دعم وتعاضد واضحة، كما كانت القيمة المُضافة في مشاركة اليونيفيل النوعية والعروض التي قدموها وكذلك مشاركة
الجيش اللبناني
في أكثر من إطار".
وقالت بايراقداريان: "هدفنا الأساسي هو نشر الرياضة، من خلال أنشطة غير مسبوقة، والتعريف بهذه الأنشطة المختلفة، وأن نكون كوزارة مع الناس، وفي صفوفهم، وأن تلعب الاتحادات الرياضية دورها ليس فقط في التنافس، بل في الدخول الى كل المناطق، وكُنت سعيدة جداً بتفاعل الشباب من أعمار مختلفة وتواجدهم معنا طوال النهار، والى اللقاء في جونيه".
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