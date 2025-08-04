Advertisement

لبنان

في ذكرى 4 آب... ماذا قال المفتي قبلان؟

Lebanon 24
04-08-2025 | 08:20
A-
A+
Doc-P-1400519-638899184014221708.png
Doc-P-1400519-638899184014221708.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في ذكرى 4 آب في بيان، أن "تفجير المرفأ ليس مجرد كارثة بل لحظة انكشاف وطن مصلوب فوق خشبة الأزمات الدولية الإقليمية، ولا يسعني بهذه المناسبة إلا إطلاق صرخة مدوية مِن أجل لبنان والعدالة المجردة وشهداء المرفأ وبقية من تضرر جراء هذا التفجير النّكبة".
Advertisement



تابع المفتي قبلان: "وأخص بهذه الصرخة قضية الجريحة السيدة ليليان شعيتو بكل ما تعنيه من لهفة أم جريحة تطوق لرؤية ولدها علي، وهو أقدس حقوقها وأوجب واجبات الجهات الرسمية الملزمة بتأمين حق الأمومة ووصلها مع ولدها ولو عبر مكالمة الفيديو، وهو ضرورة أمومة وعذابات طويلة وحاجة نفسية ومعنوية وأكبر حقوق هذه الأم العظيمة، وكلنا ثقة بالعائلتين شعيتو وحدرج، والتسويف حرام، والمنع كارثة ولا بد من تأمين حق ليليان وأهلها وحق طفلها علي، والقضية هنا قضية بحجم الإنسانية، والله تعالى يقول: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)، والقضية لبنان بكل ما يعنيه من وطن جريح وشراكة معذبة، ولا شيء أكبر من حماية لبنان من لعبة الأمم".
مواضيع ذات صلة
الجميل في ذكرى 4 آب: جلسة الثلاثاء مفصلية
lebanon 24
04/08/2025 19:41:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"الكتائب" أحيت ذكرى نجاريان وضحايا 4 آب
lebanon 24
04/08/2025 19:41:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مسعد في ذكرى 4 آب: دماء الشهداء تصرخ مطالبة بالعدالة
lebanon 24
04/08/2025 19:41:06 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الفرنسيّة في ذكرى 4 اب: من دون عدالة لا قيام لدولة القانون
lebanon 24
04/08/2025 19:41:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-08-04
12:30 | 2025-08-04
12:27 | 2025-08-04
12:22 | 2025-08-04
11:51 | 2025-08-04
11:32 | 2025-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24