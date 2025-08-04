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لبنان

زيارة بروتوكولية للقائد الجديد لليونيفيل في صور

Lebanon 24
04-08-2025 | 08:37
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قام القائد الجديد للقطاع الغربي في اليونيفيل، الجنرال دافيد كولوسي، بزيارة إلى قائمقامية صور حيث التقى القائمقام محمد جفال، ضمن سلسلة لقاءات بروتوكولية مع مختلف الفعاليات المدنية والعسكرية في المنطقة.
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وبحسب بيان، جدّد الجنرال كولوسي التأكيد على "علاقات الصداقة والتعاون بين قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل وسكان مدينة صور، لا سيما في هذه المرحلة الصعبة"، مشدد ا على التزام قيادة القطاع الغربي بدعم السكان، الجيش اللبناني، والمؤسسات اللبنانية في المنطقة وعلى المستويات كافة.
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