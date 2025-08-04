زيارة بروتوكولية للقائد الجديد لليونيفيل في صور

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وبحسب بيان، جدّد الجنرال كولوسي التأكيد على "علاقات الصداقة والتعاون بين قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل وسكان مدينة صور، لا سيما في هذه المرحلة الصعبة"، مشدد ا على بدعم السكان، ، والمؤسسات في المنطقة وعلى المستويات كافة.