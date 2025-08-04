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لبنان

في بلدة جنوبيّة... العثور على كاميرا للتجسس

Lebanon 24
04-08-2025 | 09:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على كاميرا للتجسس، وضعها العدوّ الإسرائيليّ في منطقة الخانوق في بلدة عيترون، في جنوب لبنان.
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