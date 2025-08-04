بالصورة... هذه هويّة شهيد "غارة الخيام"

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علم " "، أنّ المُواطن علي بو عباس استشهد في الغارة الإسرائيليّة التي شنّتها مسيّرة على بلدة ، في .بدوره، أعلن التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو على أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد جريح متأثرا بإصاباته البليغة وارتفع عدد الجرحى إلى أربعة.