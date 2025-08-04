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لبنان

بالصورة... هذه هويّة شهيد "غارة الخيام"

Lebanon 24
04-08-2025 | 09:28
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علم "لبنان 24"، أنّ المُواطن علي بو عباس استشهد في الغارة الإسرائيليّة التي شنّتها مسيّرة على بلدة الخيام، في جنوب لبنان.
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بدوره، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على مدينة الخيام أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد جريح متأثرا بإصاباته البليغة وارتفع عدد الجرحى إلى أربعة.
 
 
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