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لبنان

بهاء الحريري: أجدد التزامي المطلق بدعم رسالة دار الايتام الاسلامية

Lebanon 24
04-08-2025 | 09:28
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كتب بهاء الحريري، عبر حسابه على منصة "اكس": "كان لي لقاء مثمر اليوم في دار الأيتام الإسلامية مع أعضاء مجلس إدارتها. تداولنا في عملهم الحيوي وخططهم المستقبلية للمؤسسة. أجدد التزامي المطلق بدعم رسالتهم في تأمين مستقبل آمن ومفعم بالأمل لأطفال لبنان".
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