بهاء الحريري: أجدد التزامي المطلق بدعم رسالة دار الايتام الاسلامية

كتب ، عبر حسابه على منصة "اكس": "كان لي لقاء مثمر اليوم في مع أعضاء مجلس إدارتها. تداولنا في عملهم الحيوي وخططهم المستقبلية للمؤسسة. أجدد التزامي المطلق بدعم رسالتهم في تأمين مستقبل آمن ومفعم بالأمل لأطفال ".

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