دقيقة صمت في السفارة الفرنسية إحياءً لذكرى ضحايا 4 آب

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أعلنت في بيان أن السفير وطاقم السفارة وقفوا إحياءً لذكرى ضحايا انفجار 4 آب.وقالت السفارة عبر منصة إكس": "كلّ التضامن مع ذويهم، ومع الجرحى والناجين من هذه الفاجعة".